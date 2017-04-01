استقبل رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، نظيره الماليزى نجيب رزاق، وزوجته روزمة منصور، اليوم السبت، خلال زيارتهما إلى نيودلهى.

وعقب وصول رئيس الوزراء الماليزى وزوجته إلى نيودلهى، استقبالهما أيضا حرس الشرف بالقوات الهندية، بجانب رئيس وزراء الهند، كما استقبله حامد أنصارى، نائب الرئيس الهندى فى مقر أقامته.

وعلق رئيس الوزراء الماليزى، على زيارته إلى الهند عبر صفحته الرسمية على موقع التدونيات المصغرة “تويتر”، حيث نشر صورة تجمعه مع نائب رئيس الهند، قائلا :”دعوة محترمة من نائب رئيس الهند فى مقر إقامته اليوم”.



رئيس وزراء ماليزيا يغرد عبر تويتر

المصدر : مصر ناين