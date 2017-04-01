ندد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الجمعة بالتعصب، بعدما قام مشاركون فى إجتماع لرئاسة كلية أونتاريو (فى منتصف ) بتمزيق نسخة من القرآن إحتجاجا على إقامة صلوات فى المدراس .

واصدر جاستن ترودو ردا على سؤال عن هذا الحادث الذى ردد أيضا خلاله 80 شخصا شعارات معادية للاسلام، “يجب أن نواصل بحزم التصدى للتعصب”.

وتتيح أحكام قانون حقوق الأفراد فى اونتاريو، والذى يحدد التنظيمات الدينية، للطلبة المسلمين فى أكاديمية بيل، الضاحية الغربية لتورونتو حيث نسبة كبيرة من المتحدرين من أصول مهاجرة، تأدية صلاة الجمعة فى هذه المؤسسة التعليمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن النظام “تواصل مساعيها الى أن يفهم كل كندى أن إحترام جيرانه هو الطريق الذى تحتاج كندا إلى المضى فيه”.

وشدد على ضرورة “إبداء الإحترام ومساعدة الآخرين” مؤكدا أن هذا “فى تركيبتنا الجينية”.

وأعتبرت الهيئة التربوية فى دائرة بيل أن الأشخاص المتورطين فى الحادث فسروا القانون تفسيرا خاطئا، منتقدين تكاليف إضافية مفترضة أو تأثير الصلاة على قدرة التلاميذ على التركيز .

ووقع هذا الحادث فى وقت تبنى النواب فى 23 مارس مذكرة تهدف إلى إدانة العداء للاسلام و”كل أشكال العنصرية والتمييز الدينى المنهجيين”.

وفى اواخر يناير، قتل شاب متطرف ستة مسلمين خلال الصلاة فى مسجد كيبيك .

المصدر : مصر ناين