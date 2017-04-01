أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى جدول مباريات الدورة المجمعة الثانية من الدور قبل النهائى لدورى سوبر السلة للفرق من المركز الأول إلى الثامن، والتى تقام منافساتها فى الفترة من من 5 إلى 9 أبريل بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

جدول مباريات سوبر كرة السلة

يلتقى فى اليوم الأول الجزيرة مع الأوليمبى، وسموحة مع سبورتنج، أما الاتحاد فيلتقى مع الجيش.

وقد خلا الجدول من مواجهة الأهلى والزمالك، خاصة أن المباراة قد أقيمت أول أمس بالإسكندرية، نظرا لصعوبة إقامة اللقاء بقاهرة، كما أقيمت مباراة الدورة الأولى بنفس الصالة أيضا.

الأهلى يواجه الزمالك مرتين فى سوبر كرة السلة

أسفرت مواجهة فريقى كرة سلة الأهلى والزمالك عن فوز الأهلى فى المباراة بالدورة الأولى بنتيجة 62 /60، أما الزمالك فأخذ بثأره فى الدورة المجمعة الثانية بنتيجة 68/66.

يذكر أن الدورة المجمعة الأولى أقيمت مبارياتها بصالة المركز الأوليمبى للقوات المسلحة بسموحة، وجاء ترتيب الفرق بتصدر الجزيرة برصيد 19 نقطة، ثم سبورتنج 18 نقطة، بينما تساوى الأهلى والزمالك بنفس الرصيد 16 نقطة.

المصدر : مصر ناين