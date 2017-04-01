أغلق 90% من محال الأسماك أبوابها بمدن محافظة كفر الشيخ، وخاصة فى سوقى ميت علوان شرقا، وسيدى مبارك غرب المدينة، وأعداد كبير من المحال بدسوق وبيلا والحامول والرياض وسيدى سالم وفوه ومطوبس.

وشهدت الأسواق عدم إقبال المواطنين على شراء الأسماك، معلنين مقاطعتهم لها لحين تخفيض أسعارها، كما شهدت بورصة الأسماك عدم إقبال التجار على شرائها، إلا التجار الذين يصدرونها للخارج والذين ينقلونها للقاهرة والإسكندرية، ورصدت عدسة “اليوم السابع” طفلة تعيد السمك بعد شرائه من البائعة لارتفاع سعره بعد توبيخ والدتها لها.

اصدر أنور السايس، بائع سمك بسوق ميت علوان، إن أكثر من 90% من محال الأسماك أغلقت أبوابها اليوم السبت، لارتفاع أسعارها، كما أعلن أهالى المحافظة مقاطعتهم لشراء الأسماك مما كبد تجار الأسماك خسائر كبيرة، ولم تجد بقية محال الأسماك التى قام بفتحت أبوابها أسماكا لتبيعها، فجلسوا أمامها يندبون حظهم، لعدم توفير ما تحتاجوه أسرهم من نفقات يومية لشراء متطلباتهم.

وأضاف السايس، أن سبب ارتفاع أسعار الأسماك تصديره للخارج نظراً لارتفاع الدولار، مؤكداً أن مافيا تصدير الأسماك الذين أنهكوا الشعب يشترون كيلو السمك البلطى من بورصة الأسماك بكفر الشيخ مابين 25 جنيها و30 جنيها ويصدرونه للدول العربية وغيرها بـ 80 جنيها، وهؤلاء لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية فقط.



بائع سمك يؤيد المقاطعة



أم أحمد بائعة السمك تجلس ولا تجد أسماكا تبيعها



محال بيع الأسماك تغلق أبوابها



محل سمك يخلو من الأسماك



إقبال قليل على شراء الأسماك بكفر الشيخ



طفلة تعيد السمك للبائعة لارتفاع سعره



إقبال قليل على شراء الأسماك بكفر الشيخ

المصدر : مصر ناين