استبعد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا، شريف عبد الفضيل مدافع فريقه من القائمة، التى سافرت إلى الفيوم، استعدادا لمواجهة المقاصة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى، ليدخل شريف عبد الفضيل فى نفق التجميد بقلعة الدراويش خاصة مع الخواجة التشيكى الذى لا يعتمد عليه.

واصطحب الجهاز الفنى للإسماعيلى 18 لاعبا لدخول معسكر مغلق بالفيوم وهم كل من: محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمود متولى وريتشارد بافور ومحمود متولى وبهاء مجدى ومحمد أبو المجد “بوشا” فى خط الدفاع، وحسنى عبد ربه ومحمد قام بفتحى وعماد حمدى ونادر رمضان ومحمد عادل جمعة وكريم بامبو وإبراهيم حسن ووجيه عبد الحكيم فى خط الفى منتصف ، وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى ودييجو كالديرون فى الهجوم.