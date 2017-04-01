نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة جديدة بصحبة ابنتها “لى لى”، وعلقت على الصورة: “بحبك يا لى لى”.

وتنتظر الفنانة مى سليم طرح فيلمها الجديد “مش رايحين فى داهية” يوم 12 أبريل المقبل، تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع، وذلك بعد انتهائها من تصويره مطلع الشهر الماضى، وبدأت الشركة المنتجة فى عمليات الدعاية قبل طرحه فى السينمات.

كما تصور مى سليم تصوير دورها فى مسلسل “سبع صنايع” مع أعداد من النجوم شبه شريف رمزى، وإنجى وجدان، وخالد عليش، ومحمد متولى، وإخراج تغريد العصفورى ومادى بادير، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضانى المقبل.

المصدر : مصر ناين