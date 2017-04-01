بعد تصويت الكونجرس الأمريكى بالسماح للشركات التى تقدم خدمة الإنترنت ببيع تاريخ التصفح الخاص بك إلى المعلنين، أصبح هناك حالة من القلق بشكل كبير على خصوصية المستخدمين، وهو ما دفع المواقع لإطلاق مزايا تأمين إضافية، وحديثا أعلنت أعداد من المواقع الإباحية والتى تقدم محتوى خاصا بالبالغين عن اتخاذ خطوات جديدة لتأمين زوراها من التجسس أو التتبع، وهذا من خلال إضافة ميزة تشفيرة جديدة HTTPS للحفاظ على عادات التصفح الخاصة بالمستخدمين داخل شبكتها خاصة قدر الإمكان.

ووفقا لموقع “تك رادرا” الأمريكة، فيستخدم نظام تشفير HTTPS لتأمين الاتصال بين المتصفح والخادم، ويجعلك غير مرئى على شبكة الإنترنت بشكل كبير، وهو أيضا يمكنه تسريع تحميل الصفحة، والحفاظ عليك من البرمجيات الخبيثة أثناء التصفح.

جدير بالذكر أن خطوة المواقع الإباحية بتشفير HTTPS تأتى متأخرة صنف ا ما، إذ سبق وأطلقت أغلب المواقع هذه الخدمة لحماية مستخدمى الإنترنت.

المصدر : مصر ناين