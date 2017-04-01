بدأ أهالى محافظة الدقهلية، بمقاطعة شراء الأسماك، والعزوف عنها، بعد ارتفاع سعرها الجنونى، وذلك فى محاولة لتخفيض أسعارها، حيث يعتمد عليها المواطنون محدودى الدخل بديلًا للحوم التى وصل سعرها 110 جنيه للكيلو، والدواجن التى وصل سعرها 30 جنيه للكيلو.

وقد بدأت شرارة حملة مقاطعة الأسماك بمحافظة الدقهلية، بعد أن دشن أعداد من شباب مركز بلقاس حملة لمقاطعة شراء وتناول الأسماك، تحت شعار “قاطع شراء الأسماك ضد استغلال وجشع بعض التجار ولو سعره ما نزلش أرموه”.

واصدر أسامة عنبر، منسق وراعى الحملة، فى بيان له، أنه سيتم مقاطعة شراء الأسماك، لمدة أسبوع، وإن لم يستجب التجار لدعوات الحملة فسيتم مد الحملة لمدة أسبوع آخر الى أن يتم تخفيض الأسعار للسعر الحقيقى، وأن يكون فى متناول الجميع.

وناشد أسامة عنبر أهالى بلقاس المشاركة ضد جشع التجار، مضيفًا : “إنه تم تدشين الحملة من مجموعة من شباب بلقاس”، مشوفًا: “مش هنقف ساكتين والغلبان يموت”، لافتًا إلى أن الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية أعلنت تضامنها مع حملة مقاطعة الأسماك ببلقاس، وأنه سيتم توسيع الدعوة لتشمل جميع مدن الدقهلية.

واستجاب للحملة الآلاف بالمحافظة، حيث شهدت موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، دعوات وحملات كثيرة، لمقاطعة شراء الأسماك، وذلك بعد رفع التجار الأسعار بشكل مبالغ فيه، فى منتصف حالة من استياء الأهالى، مطالبين باقى المدن والمحافظات، بالانضمام للمقاطعة تحت شعار “خليها تعفن”.



الاستجابة للحملة من قبل التجار



سوق السمك



ركود فى أسواق الأسماك



الأسماك بكميات كبيرة بالأسواق



فساد الأسماك لدى التجار



ارتفاع أسعار السمك



أسماك مخزنة لدى التجار



التجار يلجأون لتجميد الأسماك

المصدر : مصر ناين