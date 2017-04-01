قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار وليد مندور رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى السنة لنيابات المنوفية، حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 12 لفافة هيروين، وأقراص مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز السادات من ضبط كل من، “مصطفى ا” 33 سنةا وشهرته بلية، و”أيمن خ” 27 سنةا وشهرته أيمن تراب، وبحوزتهما 12 لفافة هيروين، وأقراص مخدرة وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.