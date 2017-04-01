أصيب أمين واجبة، اليوم السبت، طعنا بسكين ، فى مشاجرة ل خلافات عائلية أمام مجمع محاكم نجع حمادي.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، قد تلقى إخطاراً يفيد قيام سنةل بطعن أمين واجبة شعبان.ا.ع، 33 سنةًا، زوج شقيقته ل خلافات عائلة نشبت بينهم، ل النفقة، وتم نقل أمين الواجبة إلى مستشفى نجع حمادى لتقى العلاج وأخطر العميد محمد هندى مدير المباحجث، وتكثف مؤسسات التأمين لضبط المتهم.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيقات.