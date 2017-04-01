عامل يطعن أمين شرطة فى مشاجرة بنجع حمادى
أصيب أمين واجبة، اليوم السبت، طعنا بسكين ، فى مشاجرة ل خلافات عائلية أمام مجمع محاكم نجع حمادي.
كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، قد تلقى إخطاراً يفيد قيام سنةل بطعن أمين واجبة شعبان.ا.ع، 33 سنةًا، زوج شقيقته ل خلافات عائلة نشبت بينهم، ل النفقة، وتم نقل أمين الواجبة إلى مستشفى نجع حمادى لتقى العلاج وأخطر العميد محمد هندى مدير المباحجث، وتكثف مؤسسات التأمين لضبط المتهم.
جارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيقات.
المصدر : مصر ناين
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