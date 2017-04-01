نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بإنشاء سجن مركزى، قسم ثالث واجبة طنطا، الشوف لمديرية تأمين الغربية، ويشمل اختصاصه دائرة قسم ثالث واجبة طنطا.

وذكر القرار ان ينفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعه من القانون رقم 196 لسنة 1956، فى شان تنظيم السجون.

جاء القرار بعد الاطلاع على القنون رقم 369 لسنة 1956 فى شان تنظيم السجون وتعديلاته.

المصدر : مصر ناين