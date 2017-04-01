بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 67 متهماً – بينهم 51 محبوسين – باغتيال النائب السنة السابق المستشار هشام بركات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين قام بفتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة السنةة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة التفجير”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

المصدر : مصر ناين