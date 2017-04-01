أكد الدكتور مدثر أبو الخير، نائب رئيس كلية طنطا لشئون التعليم والطلاب، فى بيان أنه تم قام بفتح تحقيق فى الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد سالم بكلية الآداب حول وجود مخالفات بشعبة المساحة بقسم الجغرافيا.

ومخالفة لوائح المجلس الأعلى للجامعات والتى تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وقرارات مجلس كلية طنطا، والتى تنص على أن يتم تقسيم طلاب الفرقة الثالثة بقسم الجغرافيا إلى شعبتى السنةة والمساحة على أن يتم توزيع أعداد الطلاب بين الشعبتين بالتساوى، وفقا لمجموع الطالب التراكمى بالفرقتين الأولى والثانية.

وتضمنت الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد سالم، أن المخالفات بدأت فى القسم السنة الماضى بعد قبول 150طالبا من جامعات بالوجه البحرى والصعيد للالتحاق بشعبة المساحة بعد فشلهم فى الالتحاق بالشعبة فى جامعاتهم، وهو ما ترتب عليه مخالفة مجلس قسم الجغرافيا اللوائح وقرار مجلس الكلية ، وتم قبول تحويل هؤلاء الطلاب لطنطا ليلتحقوا بشعبة المساحة ودون خضوعهم للشروط أسوة بطلاب القسم أنفسهم بالمخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الدكتور أحمد سالم فى شكواه أن القسم خالف أيضا القواعد وتم قبول 180طالبا محولين من جامعات أخرى بشعبة المساحة وحدوث عمليات تلاعب فى إجراء المقاصة لفرق المواد لهؤلاء الطلاب المحولين، نظرا لاختلاف اللائحة بين الأقسام والكليات.

الشكوى



شكوى



الشكوى

المصدر : مصر ناين