رجح نائب رئيس الوزراء الروسى، أكادى دفوركوفيتش، احتمالية رد موسكو على تركيا، إذا ما قررت اعتماد عرقلة إمدادات القمح الروسى.

وأظهر دفوركوفيتش- وفق ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم السبت، أننا “لا نستبعد احتمالية رد روسيا فى حال أصرت تركيا على عرقلة إمدادات القمح الروسى”.

وشوف قائلا “إذا عرقلوا إمداداتنا، فربما سنضطر للرد، هذا الأمر ليس مستبعدا. لكننى آمل أن يسود العقل السليم”.

وأضاف أن “روسيا تلقت من تركيا خطابا يتضمن اقتراحا بعقد لقاء حول قضية الحبوب، ويجرى تنسيق تاريخ اللقاء، الذى سيعقد فى روسيا”.

وأشار إلى أن روسيا تجرى وراء للحفاظ على وضع المصدر الرئيسى للحبوب والقمح فى العالم، على الرغم من أن أرقام التصدير من غير المرجح أن تحقق رقما قياسيا جديدا، مضيفا “هناك إمكانية لنمو الإنتاج والصادرات، ولكن لن تتجاوز أرقام السنة الماضى”.

المصدر : مصر ناين