يستأنف فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، تدريباته غدًا الأحد فى تمام الثالثة عصرًا بنادى المصانع الحربية، استعدادًا لمواجهة بتروجت، والمقرر لها 11 أبريل باستاد السويس.

وكان مختار مختار قد منح فريقه 24 ساعة راحة سلبية بعد مباراة أسوان، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة 23 للدورى.

وتعد مباراة أسوان هى الأولى للجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، ومجدى عبد العاطى ومحمد عبد الله وعمرو عبد السلام.

المصدر : مصر ناين