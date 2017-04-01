قررت الدائرة 5 إرهاب الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسي، تأجيل محاكمة 5 موظفين بهيئة الأوقاف، لاتهامهم بالامتناع عن العمل والتحريض على الامتناع والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة خلال ذكرى 25 يناير، من خلال شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، لجلسة 8 أبريل للاطلاع.

كشفت تحقيقات النيابة السنةة، أن محامى هيئة الأوقاف المصرية تقدم ببلاغ، حمل رقم 3931 لسنة 2017 إدارى الدقى، يؤكد على أنه فى غضون سنة 2017، قام كلا من “أحمد.س.ا”، 35 سنةًا، و” خليل.م.خ”، 38 سنةًا موظفين بمنطقة أوقاف الجيزة، و”أحمد.ع.ا”، 29 سنةًا، موظف بمنطقة أوقاف القليوبية، و”محمد.ص.ا”، 31 سنةًا، و”محمد.ح.ف”، 32 سنةًا، موظفين بمنطقة أوقاف المنوفية، بالدعوة على الإضراب وتعطيل العمل وإثارة البلبلة خلال ذكرى 25 يناير.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات المباحث كشفت أن المذكورين من العناصر الإيثارية والمناهضة التى تدعو للحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، بداخل هيئة الأوقاف المصرية، بغرض تعطيل العمل وإيقاف مصالح المواطنين تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير،بتاريخ 25/1/2017، فضلا عن إدارتهم لصفحة عبر شبكة المعلومات الدولية، وموقع التواصل الاجتماعى، بعنوان “ائتلاف السنةلين بهيئة الأوقاف المصرية”،والتى يدعو من خلالها على الحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، خاصة هيئة الأوقاف المصرى.

المصدر : مصر ناين