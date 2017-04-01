علق جواو وكيل البرتغالى أوجوستو إيناسيو، على قدوم الخواجة إلى القاهرة لتولى القيادة الفنية للزمالك، خلفًا لمحمد حلمى، قائلًا: “الله وحدَهُ يعلم”، رافضًا التأكيد على حضور المدرب من عدمه.

أضاف وكيل إيناسيو فى تصريحات خاصة، على أمر وجود خلافات فى المفاوضات مع نادى من عدمه قائلًا: “كل الأمور بيد الله”، رافضًا الإدلاء بأية تفاصيل حول ما وصلت إليه مفاوضات قلعة ميت عقبة مع مواطنه.

يُذكر أن وكيل إيناسيو سبق له التسنةل مع الزمالك عندما تم استقدام البرتغالى فيريرا لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض، قبل رحيله من قلعة ميت عقبة لتولى تدريب السد القطرى.

المصدر : مصر ناين