انهار ظهر اليوم السبت، جدار منزل قديم مشيد بالطوب اللبن بقرية كفر مشلة الشوفة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات.

واصدر المحاسب رمضان عيد رئيس مدينة كفر الزيات لـ”اليوم السابع”، إن المنزل قديم ومشيد بالطوب اللبن وصاحب المنزل يعيش فى غرفة صغيرة به، مضيفا أن المنزل متهالك وتم استصدار قرار إزالة له .

وأضاف”عيد” أنه سيتم فرض حراسة على المنزل وإخراج صاحب المنزل منه وأخذ تعهد عليه بتحمل المسئولية كاملة حال رفضه ترك المنزل.

المصدر : مصر ناين