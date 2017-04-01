اصدر ت مصادر فى جنيف أنه لم تعقد لقاءات غير رسمية فى جنيف بين وفدى النظام السورية والهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) حسبما أفادت روسيا اليوم .

وأضافت المصادر بأن الأمم المتحدة لم تؤكد النبأ، وعلمت نتيجة الإتصال بمكتب المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم أن الوفود المفاوضة غادرت اليوم دون أن تعقد أى لقاءات.

وكانت إذاعة “صوت الكيان الصهيونى ” نشرت على موقعها فيما يبدو أنه “كذبة إبريل ” نبأ يفيد بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا كشف اليوم عن “لقاءات غير رسمية عقدت فى جنيف بين وفدى النظام السورى والهيئة العليا للمفاوضات التى تشبه المعارضة”.

المصدر : مصر ناين