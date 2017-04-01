ألقت مباحث الجيزة القبض على سنةل صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات بالجيزة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم واجبة الجيزة تفيد تردد سنةل مقيم بالإسكندرية على دائرة القسم، لكونه محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، بالإضافة إلى أنه صادر ضده 3 أحكام فى قضايا شروع فى قتل ومقاومة سلطات ومخدرات

وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين