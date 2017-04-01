طالب محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط رؤساء المراكز والمدن باستخدام تطبيق (جوجل إيرث) لحصر التعديات على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة، وذلك توفيرا للوقت والجهد، كما طالب بدراسة آليات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة واستغلال الآبار الاستكشافية غير المستغلة لاستخدامها فى التوسع الزراعى وإقامة مشروعات تنموية مختلفة.

وشدد المحافظ- فى تصريح اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة حرائق النخيل ومساعدة المزارعين فى التخلص من المخلفات الزراعية من داخل الحقول، والتأكد من نظافتها أولا بأول.

ومن ناحية أخرى، طالبت رئيس مركز الخارجة سمية خليل باستغلال مشروعات الصوب الزراعية وطرحها أمام الشباب بالقرى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الخضر والفاكهة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أنه تم تكليف رؤساء القرى بالمشاركة فى السوق الأسبوعى الذى يقام بمقر الوحدة المحلية لمدينة الخارجة يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع لتسويق منتجات الخضر والفاكهة بأسعار تنافس الأسعار الخارجية.

المصدر : مصر ناين