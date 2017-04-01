وأضاف المحافظ أنه قرر تشكيل لجنة من الطب العلاجى ومسئولى الكلى بالمديرية لفحص الواقعة والوقوف إلى الأسباب الحقيقة إلى تعطل المؤسسات وإعداد تقرير بذلك وعرضه علينا لإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بالإضافة إلى توفير مكان بديل للمرضى من أجل عمل جلسة الغسيل لهم اليوم.

ترجع الواقعة عقب تقدم أعداد 20 مريض بالفشل الكلوى من عدم قدرتهم من عمل جلسة الغسيل المقررة لهم اليوم ل تعطل المؤسسات بمستشفى سوهاج السنة .