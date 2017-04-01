محافظ سوهاج يحيل واقعة تعطل أجهزة الغسيل الكلوى للنيابة الإدارية
اصدر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج في تصريح خاص لليوم السابع أنه قرر إحالة واقعة عدم تمكن 20 مريضا مصابين بالفشل الكلوى من عمل جلسة الغسيل المقرره لهم اليوم السبت، بمستشفى سوهاج السنة إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
وأضاف المحافظ أنه قرر تشكيل لجنة من الطب العلاجى ومسئولى الكلى بالمديرية لفحص الواقعة والوقوف إلى الأسباب الحقيقة إلى تعطل المؤسسات وإعداد تقرير بذلك وعرضه علينا لإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بالإضافة إلى توفير مكان بديل للمرضى من أجل عمل جلسة الغسيل لهم اليوم.
ترجع الواقعة عقب تقدم أعداد 20 مريض بالفشل الكلوى من عدم قدرتهم من عمل جلسة الغسيل المقررة لهم اليوم ل تعطل المؤسسات بمستشفى سوهاج السنة .
المصدر : مصر ناين
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