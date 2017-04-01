طالب منتصر الزيات، دفاع بعض المتهمين فى محاكمة 67 متهماً فى قضية اغتيال النائب السنة، النيابة السنةة بعدم التجاوز فى مرافعتها فى حق المتهمين، موجهاً تحذير للنيابة السنةة قائلا، “يجب أن تكون النيابة حذرة فى مرافعتها والى أن لا نرد الصاع صاعين”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين قام بفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة طالب منتصر الزيات دفاع بعض المتهمين مناقشة اللجنة الفنية، وضم تذاكر سجن استقبال طرة.

ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة السنةة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة التفجير”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

المصدر : مصر ناين