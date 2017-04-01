إيراد قليل حققه فيلم “أخلاق العبيد” بطولة الفنان خالد الصاوى ويسرا اللوزى وسلوى محمد على وسارة سلامة، إخراج أيمن مكرم، بلغ 165 ألف جنيه فقط، فى 3 أيام عرض، إذ حقق فى اليوم الأول 50 ألفا، وفى الثانى 100 ألف جنيه، وفى الثالث 115 ألفا.

ويشهد شباك تذاكر أفلام السينما المصرية مع بدء موسم الربيع إقبالا ضعيفا من الجمهور، إذ قل معدل الإيراد اليومى للأفلام الأخرى المعروضة، حيث حقق فيلم “بشترى راجل” بطولة نيللى كريم ليلة الخميس 70 ألفا ليصل إجمالى إيراده لـ4 ملايين و770 ألف جنيه، وحقق فيلم “القرد بيتكلم” لعمرو واكد 35 ألفا ليصل إجمالى إيراده لـ11 مليون و200 ألف جنيه.

المصدر : مصر ناين