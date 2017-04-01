شن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال السنةة بالجيزة حملة تأمينية استهدفت المرور على المطابع بالعجوزة وإمبابة لضبط المخالفات، أسفرت عن القبض على أصحاب 6 مطابع لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما شنت مباحث التموين حملة تأمينية أسفرت عن تحرير 44 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وغش تجارى وضبط سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين