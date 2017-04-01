أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة دمياط عن تسليم 820 فيزا تكافل وكرامة لإدارة كفر سعد الإجتماعية. وأظهر بيان صادر عن مديرية التضامن اليوم السبت إنه تم تسليم 500 فيزا وقاموا فعليا بصرف المبلغ، كما تم تسليم 20 فيزا تكافل وكرامة لوحدة دمياط أول وتم تسليمهم للمواطنين.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد سلم الأسبوع الماضى 51 فيزا للمواطنين الشوفين لإدارة كفر سعد و10 فيزات لمواطنين بإدارة أول دمياط.



جدير بالذكر أن أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة وصل إلى 1000 مستفيد، بالإضافة إلى أربعة آلاف آخرين فى انتظار موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.

ويأتى البرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا والمواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين فى جميع محافظات الجمهورية لأسباب قهرية؛ حيث يهدف لتقديم دعم مادى وراتب شهرى وتأمين صحى للأسر الفقيرة، وتقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة الى أن سن 18 سنة؛ لحماية الأسر محدودة الدخل والأكثر فقرا.