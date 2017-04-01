انتهت الوحدة المحلية لقرى جدة الشوفة لمركز الخارجة بالوادى الجديد من إعداد مخطط ظهير زراعى للقرية على مساحة 200 فدان، تمهيدا لتوزيعها على الشباب ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم برفع إحداثيات وكروكيات 200 فدان، لإقامة ظهير زراعى خلف القرى لتوزيعها على شباب الخريجين كفرص عمل جديدة لهم بشروط محددة، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

واصدر ت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن رئاسة المركز بالتعاون مع رئاسة كل قرية بصدد البدء فى حصر المواقع الحكومية والمواقع الشوفة للمحافظة، من أجل كشف الاستفادة منها واستغلال تلك المواقع، وكذلك تعزيز الإجراءات الداعمة للتوسع فى أنشطة القرى المنتجة على مستوى المركز، بهدف توفير أقصى قدر من فرص العمل لشباب الخريجين.

المصدر : مصر ناين