أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته للمحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة توفير الدعم المادى والانتهاء من أعمال الترميم بدار السعادة للمسنين بطنطا.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الغربية للدار للاطمئنان على أحوال المسنين والبالغ أعدادهم 49 مسن ومسنة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة للنزلاء وتلبية احتياجات المرضى، وشدد على ضرورة وجود ممرض طوال اليوم لتلبية احتياجات المرضى بالدار.

وخلال الزيارة وافق المحافظ على توفير سكن إيواء الان لإحدى النزيلات وذلك لظروفها المادية، كما لبى المحافظ طلب إحدى النزيلات بالدار، ووعدها بالموافقة على تغيير شقتها لأنها توجد بالأدوار العلوية وذلك لظروفها الصحية .

كما أمر المحافظ بعلاج أحد النزلاء وعمل الفحوصات الطبية اللازمة على عينيه واجراء جراحة له إذا احتاج جراء ذلك على نفقة التضامن الاجتماعى .

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنزلاء وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وفى نهاية الزيارة أصدر تعليماته لرئيس حى أول وثان طنطا بضرورة توفير الإضاءة الكافية بالشوارع وذلك منعا لوقوع الحوادث والحفاظ على تأمين وسلامة المواطنين.



دار السعاده للمسنين بطنطا



محافظ الغربية امام دار السعادة للمسنين



استقبال محافظ الغربية فى الدار



محافظ الغربية يجتمع مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومسئولة الدار



محافظ الغربية والمحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن



محافظ الغربية يطمئن على المسنين



المحافظ يستمع للمسنات



محافظ الغربية يستمع لسيدة مسنه

المصدر : مصر ناين