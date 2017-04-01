حضر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، المؤتمر السابع لصناعة الأغذية فى خدمة السياحة، والذى يهدف إلى تعظيم دور الأغذية فى صناعة السياحة عن طريق تقديم مجموعة من البحوث الخاصة بتطوير السياحة وبحوث متخصصة بصناعة الأغذية.

واصدر بيان صادر من محافظة البحر الأحمر، إن محافظ البحر الأحمر رحب خلال كلمته بالمؤتمر برئيس المؤتمر وكل حضور مؤتمر الذى يناقش المسائل الهامة للصناعة الرئيسية المقامة على أرض المحافظة وهى صناعة السياحة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن السياحة هى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن المطاعم تعد سنةل رئيسى من عوامل جذب السياح إلى بعض الفنادق والمنتجعات السياحية، جراء ذلك يجب الإهتمام بنكهات الغذاء فى الوجبات المقدمة بالسائحين موضحاً أن ذلك يأتى من خلال الأبحاث وتعظيم دور الأغذية.

ومن جانبه نقل البيان عن الدكتور أحمد الياس رئيس المؤتمر انه هناك بحوث سنةة متعلقة بصناعة السياحة وتطويرها وأخرى تركز أيضا على إرضاء السائح سواء الأجنبى أو المصرى من خلال تقديم أفضل أنواع الأغذية باستخدام أحدث تكنولوجيا الأغذية، وبالتالى يكون له مردود قوى للاقتصاد المصرى، كما قدم الشكر إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على حضوره الكريم ومدى اهتمامه بالعلم والكشف فى كل المجالات التى تعود بالنفع على مصر.

يذكر أن هذا المؤتمر تنظمه الجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية بالاشتراك مع الجمعية المصرية لخبراء السياحة العالميين، وبحضور أكثر من 150 من أساتذة الجامعات المصريين المتخصصين فى صناعة السياحة وتكنولوجيا الأغذية، يقام المؤتمر فى الفترة من 31 /3 والى أن 3 /4 بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة.

المصدر : مصر ناين