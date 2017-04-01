نشر صانع ألعاب نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة له حاملا تيشرت محمد صلاح نجم منتخب مصر ومهاجم فريق روما.

وعلق شيكابالا على الصورة قائلا: “الهدية وصلت يا بيكاسو، بالتوفيق النهاردة”.

ويخوض محمد صلاح، نجم منتخب مصر، اختبارًا سهلًا مع فريق روما، الذى يلتقى فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، السبت مع إمبولى بملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو“.

المصدر : مصر ناين