أرسل مسئولو نادى الزمالك خاطبا للاتحاد المصرى لكرة اليد، من أجل المطالبة بإعادة مباراة الفريق أمام سبورتنج، التى أقيمت أمس الجمعة فى مباريات الجولة التاسعة بالدور الثانى من دورى المحترفين.

ووفقا للموقع الرسمى للنادى، فإن مطالبة الزمالك بإعادة اللقاء تأتى سبب الإعلان عن إيقاف محمد رمضان لاعب الفريق قبل المباراة، ثم تغير القرار والسماح له بخوض اللقاء فى السادسة إلا خمس دقائق، وهو نفس موعد اللقاء الذى بدأ فى السادسة مساء.

يذكر أن هذا اللقاء شهد خسارة الزمالك بنتيجة 32/ 28، وتعتبر هذه الخسارة الثانية للزمالك على التوالى أمام سبورتنج بعد خسارة دور ربع نهائى كأس مصر.



خطاب نادى الزمالك





المصدر : مصر ناين