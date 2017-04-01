أصيب شخصان على الأقل واحترقت أكثر من 10 محال تجارية جراء اندلاع حريق فى الطابق الثالث من مبنى بسوق “أناركلى بازار” بمدينة لاهور الباكستانية.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، اليوم السبت، أنه تمت السيطرة على الحريق بعد حوالى 9 ساعات من محاولات رجال الإطفاء لإخماده، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنه تم نقل المصابين على الفور إلى أقرب مستشفى.

وأظهر ت القناة أن الحريق وقع صباح اليوم وأن ألسنة النيران امتدت بعد ذلك إلى المخازن المحيطة و7 أبنية بالقرب من موقع نشوب الحريق.

المصدر : مصر ناين