أغلق ما يقرب من 70 % من صغار بائعى الأسماك محالهم، تزامنا مع حملات لمقاطعة شراء الأسماك ل ارتفاع أسعارها، وكأن لسان حال البائعين يقول” نحن متضررين قبلكم من الأسعار”.

ففى سوق السمك الرئيس بمدينة الإسماعيلية، عرض أقل من ربع التجار كميات قليلة من الأسماك، اليوم السبت تزامنا مع حملة إليكترونية تدعو لمقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع ل الأسعار، وبرر صبرى الطويل ” تاجر للسمك “، قفل المحال، بأنها وسيلة لاعتراض التجار على أسعار الأسماك من مصادرها.

واصدر صبرى الطويل أحد 7 تجار قام بفتحوا محالهم لبيع السمك اليوم السبت “ارتفاع أسعار الأسماك من المزارع أثر على الجميع، ونعانى منذ شهر، من قلة البيع ل السعر ولكن هذه الأيام تفاقمت المشكلة، والمواطن يعانى، قائلاً: السبب هو ضعف الرقابة على الأسعار من وزارة التموين، وهيئة تنمية الثروة السمكية التى لا تشوف زريعة الأسماك ولا تحافظ عليها فى مصايدها الطبيعية، واصدر ” كل هذا يرفع الأسعار كل سنة”.

وارتفعت أسعار الأسماك بدءًا من نهاية فبراير الماضى ووصلت للذروة فى منتصف مارس، ل تكلفة الإنتاج فى المزارع وقلة الصيد من المصايد الطبيعية فى هذا التوقيت من السنة، بحسب مصادر بالهيئة السنةة لتنمية الثروة السمكية.

وأغلق صغار بائعى الأسماك فى أسواق ” بورسعيد، السلام والجمعة”، فروشاتهم فيما قلل الباقون كميات المعروض أمامهم واكتفوا بالأسماك المتبقية من بيع اليوم السابق.

واصدر ” حارس السيد” بائع للسمك فى سوق بورسعيد” اتفقنا فيما بيننا على التوقف عن البيع لمدة 3 أو 4 أيام فى محاولة لتحكم فى الأسعار”.

ويعترض التجار على إرتفاع أسعار الأسماك من تجار الجملة وأصحاب المزارع، حيت ارتفع سعر سمك ” الشبار” أرخص الأنواع من 10 أو 13 جنيها، إلى 32 جنيها للكيلو لدى تجار الجملة ويطرح للمستهلك بسعر يبدأ من 35 جنيها، بحسب لائحة الأسعار فى غرفة التجار بالإسماعيلية، وهو ارتفاع طبيعى فى هذا التوقيت ل مواعيد التفريغ والزريعة فى البحيرات، وتوقف الصيد ببحيرة التمساح، وتوفر أسماك الجوابى فى بحيرة التمساح والمنزلة، فيما تراوح سعر أسماك العائلة البورية من 50 إلى 80 جنيها للكيلو بعدما كان يباع بـ 30 جنيها للكيلو قبل شهر واحد.

وانخفض إنتاج البحيرات المرة والتمساح والمجرى الملاحى قناة السويس من الأسماك، بنسبة 4.4 % خلال سنة 2015 حيث أنتج 3524، فى المقابل 3685 طن سنة 2014 بحسب تقرير رسمى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

أحمد المغربى، تاجر للأسماك يقول” يتحكم السعر حجم العرض والطلب فى الأسواق، والاسماك تأثرت بكل ما يحدث فى البلد، وارتفع سعره شبه بقية الأصناف ولكنه سيبقى أقل من اللحوم التى ارتفعت أيضا بشكل كبير.

يضيف” تكاليف إنتاج الاسماك فى المزارع ارتفع بشكل كبير ل اسعار أعلاف التغذية، والوقود المستخدم فى المولدات للمزارع مما أثر علينا جميعا”.



سوق السمك الرئيس بمدينة الإسماعيلية أغلقت معظم محاله ل الأسعار



البائعين اتفقوا علي الاغلاق في محاولة للتحكم في الاسعار



بائع يقف أمام محله المغلق وشارع السوق بلا مشترين



بائع قام بفتح المحل ووقف أمام طاولة فارغة



البائعين فضلوا عدم البيع لتجنب الخسائر



يقول التجار : للمرة الأولي نقترب من وقت الظهيرة والسوق لا يمتلئ بالمشترين



احد التجار القلائل الذين غامروا بالبيع في أول ايام المقاطعة .



1صبري الطويل أحد تجار الأسماك



يلقي صبري الطويل اللوم علي ضعف الرقابة علي الأسعار .



أسماك الشبار والبوري يرتفع سعرها خلال شهور الربيع ل توقيتات الصيد



ارتفع سعر أسماك الشبار من 15 جنيها إلي 35 جنيها و60 جنيها للجوابي .



أكثر من بائع ترك مساحة العرض فارغة ل الاسعار



بائع أسماك يقف ينتظر الزبائن



حركة بيع بطيئة



السوق يعاني الركود



الحاج كمال السحراوي أحد أقدم تجار الأسماك



في انتظار البيع



أسماك البحيرة أصبحت قليلة في العرض أمام أسماك المزارع

المصدر : مصر ناين