أعلن تطبيق سناب شات عن إضافة خيار جديد للمستخدمين للكشف عن الصور ومقاطع الفيديو التى نشرها المستخدمون الآخرون على التطبيق بشكل سنة، وتأتى هذه الخطوة بعد أيام فقط من سرقة أكبر فيس بوك لواحدة من أهم مزاياها، الخاصة بتشجيع المستخدمين على التقاط المزيد من الصور وتعديلها مع الملصقات الرقمية التى تشبه تماما ما يوفره سناب شات.

الميزة الجديدة لتطبيق سناب شات تمكن المستخدمين من الكشف عن الصور ومقاطع الفيديو المعروفة باسم “Snaps“، التى يتم نشرها عبر خيار “Our Story” الجديد داخل التطبيق، ووفقا للشركة فالخيار الجديد يسمح للمستخدمين بنشر “Snaps” كبعض من مجموعة سنةة أكبر، والتى سوف يكون المستخدمون قادرين على الكشف من خلالها.

على سبيل المثال يمكن للمستخدمين استخدام ميزة للكشف عن “Snaps” متعلقة بالأحداث شبه ألعاب كرة السلة المحلية والموضوعات المختلفة، ومن المقرر أن يتم طرح الميزة فى بعض المدن حول العالم.

جدير بالذكر أن تطبيق سناب شات يواجه منافسة شرسة من عملاقة التواصل الاجتماعى الآخرين شبه فيس بوك وإنستجرام وغيرهم.

المصدر : مصر ناين