غادرت زوجة الفنان الكبير عزت العلايلى المستشفى بعد أن قضت بها عدة أيام، نتيجة لأزمة صحية تعرضت لها مؤخرا، واصدر الفنان لـ”اليوم السابع” إن حالة زوجته فى تحسن وتستكمل علاجها حاليا بالمنزل.

ولفت عزت العلايلى إلى أنه حصل على إجازة من تصوير مسلسل “قصر العشاق” إخراج أحمد صقر، اليوم السبت، بعد انتهائه من تصوير ديكور مكتبه، إذ يجسد شخصية لواء واجبة، وتجمعه أغلب المشوف بالفنان فاروق الفيشاوى.

مسلسل “قصر العشاق” تأليف محمد الحناوى، وإخراج أحمد صقر، ويشارك فى بطولته بوسى وخالد زكى وسوزان نجم الدين ونضال الشافعى وريم مصطفى، وأعداد آخر من الفنانين يظهرون كضيوف شرف، تبعا لسياق أحداث المسلسل.

المصدر : مصر ناين