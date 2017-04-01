تواجه المواطنة عزة شعبان محمد 29 سنة ربة منزل بمحافظة أسيوط ، وزوجها، وأطفالهما الأربعة خطر الحبس، بعدما وقعت شيكات لشراء “تروسيكل” بالتقسيط هى وزوجها، ل صعوبة المعيشة وعدم وجود مصدر رزق لزوجها ، لكن فرحتهما لم تكتمل، بعدما تم سرقة التروسيكل من أمام المنزل.

وكشفت المواطنة عزة أن زوجها عمل بالتروسيكل عدة أيام كانت بمثابة طاقة نور تم قام بفتحها بالمنزل أملا فى إنهاء تلك الأقساط والاحتفاظ بالتروسيكل ملكية خاصة .

إلا أن الفرحة لم تكتمل فذات يوم استيقظا علي كارثة، وهى سرقة التروسيكل من أمام المنزل، الذي لم يسددا من أقساطه سوي قسطين فقط ، وبعدها بدأ صاحب التروسيكل يطالبهما بالسداد ،ولكن ما باليد حيلة ،فلم يكن لديهما أي مصدر رزق يسددا منه، وظلا في هذا الصراع، الى أن قدم صاحب التروسيكل الشيكات وإيصالات الأمانة للمحكمة، و انتهي الأمر بالحكم عليها بسنةين وعلي زوجها بسنةين، ورغم استئنافهما إلا أن الحكم واجب النفاذ وليس هناك أي حل سوي السداد أو الحبس .

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المصدر : مصر ناين