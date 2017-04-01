توجه محمد قابيل عضو مجلس ادارة النادى المصرى، اليوم إلى وزارة التموين والتجارة من أجل توثيق شعار النادى المصرى، استعدادا لبدء اجراءات احتفالية النادى البورسعيدى بالمئوية فى 2020.

وسيتم إجراء مزايدة بين الشركات بعد توثيق الشعار، لعمل تميمة للنادى المصرى تتضمن “النادى المصرى 2020” الى أن تقام جميع فعاليات المئوية تحت هذا الشعار.

كان سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، قرر تكليف محمد قابيل بتولى ملف المئوية الخاص بالنادى المصرى.

المصدر : مصر ناين