هل تُطيح أزمة أحمد قام بفتحى لاعب الأهلى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من التشكيل الأساسى لمباراة الداخلية المُقرر لها الثامنة من مساء اليوم، السبت، والمؤجلة من الجولة الـ21 للدورى السنة.

سؤال شغل كثيرون فى الأهلى خلال الساعات الماضية بعد الأزمة الكُبرى، التى وقعت بين قام بفتحى وعبد الحفيظ على خلفية تصريحات أدلى بها الأول رفض خلالها نفى الأخير تلقى الأهلى عرضاً رسمياً من أهلى جدة لاستعارة اللاعب فى يناير الماضى.

ورغم إعلان الجهاز الفنى انتهاء الأزمة، إلا أن حسام البدرى يدرس إراحة “الجوكر” من مباراة الداخلية والدفع بعمرو السولية بجوار حسام عاشور فى خط الفى منتصف على أن يلعب محمد هانى فى الجبهة اليُمنى وقد يظهر أحمد حمودى أساسياً.

ومن المقرر أن يُعلن البدرى تشكيل الأهلى فى المحاضرة، التى تسبق المباراة بـ3 ساعات تقريباً وهى المحاضرة التى ستُحدد مصير أحمد قام بفتحى.

المصدر : مصر ناين