احتشد المئات من المتظاهرين انصار اليمين المتطرف فى منتصف لندن، فى مسيرة احتجاجية ضد الإرهاب، فى منتصف انتشار تأمينى مكثف، بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث لندن الذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص قرب البرلمان البريطانى.

ووصل المتظاهرون إلى فى منتصف العاصمة البريطانية “لندن” لانطلاق مسيرة احتجاجية دعا إليها حزب “بريطانيا أولا” الذى زعم أن أعداد المتظاهرين الذى أكدوا حضورهم – عبر الفيسبوك- فى هذه المسيرة يصل إلى نحو 3 آلاف شخص، حسبما ذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.

وتأتى هذه الاحتجاجات فى أعقاب هجمات وستمنستر الإرهابية التى وقعت قرب البرلمان البريطانى، وتورط فيها خالد مسعود الذى اصدر ت عنه الواجبة البريطانية، الاثنين الماضى، إنه لا يوجد دليل على أن هناك علاقة بينه وبين تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى.

المصدر : مصر ناين