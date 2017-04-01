احتفل لاعبو الزمالك المستبعدين من مباراة سموحة، اليوم السبت، بعيد ميلاد إبراهيم صلاح لاعب فى منتصف الفريق، بعد إتمامه 30 سنةا، حيث إنه من مواليد 1 أبريل 1987.

يُذكر أن الزمالك سيلتقى فى الخامسة من مساء اليوم، مع سموحة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد قرار الجمعية العمومية للنادى باستكمال البطولة.

كان جهاز الزمالك قد اختار القائمة التالية لمباراة سموحة: “محمود جنش – عمر صلاح – على جبر – إسلام جمال – شوقى السعيد – أحمد توفيق – طارق حامد – أحمد فتوح – دونجا – أسامة إبراهيم – معروف يوسف – أيمن حفنى – مصطفى قام بفتحى – محمد إبراهيم – أحمد رفعت – حسام باولو – باسم مرسى – ستانلى”.

وشهدت القائمة استبعاد كل من أحمد الشناوى وشيكابالا لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش ومحمد ناصف وحسنى قام بفتحى وأحمد جعفر وصلاح ريكو، وإبراهيم صلاح.



مايوكا وحسني قام بفتحي مع إبراهيم صلاح

وحرص الزامبى إيمانويل مايوكا على نشر الصورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “‘نستجرام”، لتقديم التهنئة لإبراهيم صلاح بمناسبة عيد ميلاده.

المصدر : مصر ناين