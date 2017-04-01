يشارك وفد من البرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان، فى أعمال الدورة “136” للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى التى تعقد بـداكا عاصمة بنجلادش من 1 إلى 5 إبريل الجارى .

ومن المنتظر أن يلقى رئيس البرلمان العربى كلمة البرلمان أمام الجمعية العمومية للاتحاد ويستعرض فيها منجزات البرلمان العربى ذات الصلة بالموضوع الرئيسى بأعمال الدورة “136” للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى تحت شعار “معالجة المظالم لضمان الكرامة والرفاهية للجميع ” .

كما يشارك البرلمان العربى فى أعمال منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب.

ويتناول منتدى النساء البرلمانيات موضوع “تشجيع تعزيز التعاون الدولى فى إطار أهداف التنمية المستدامة ولا سيما بشأن الإدماج المالى للمرأة بوصفها محركا للتنمية ” .

ويناقش منتدى البرلمانيين الشباب “التطورات الأخيرة فى مجال مشاركة الشباب فى مختلف الدول”، وسيتم تبادل المعلومات حول النجاحات والتحديات، واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات.

المصدر : مصر ناين