أمرت نيابة القناطر الخيرية بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي السنة لنيابات جنوب بنها بحبس ربة منزل وسائق بتهمة قتل تاجر والتخلص من جثته بعد استدراجه لقضاء ليلة حمراء للاستيلاء علي أمواله وسيارته، ووجهت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمين.

كان المقدم طارق عادل رئيس مباحث القناطر الخيرية تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ملقاة بأرض زراعية بناحية قرية بهادة ، تم إخطار اللواء انور سعيد مدير التأمين فتم تشكيل فريق كشف قادة اللواء علاء سليم مدير المباحث وبمناظرة الجثه تبين وجود طعنة بالجانب الأيمن وطعنة أسفل الذقن وسحجات بالظهر والذراعين كما تم التوصل الى تحديد شخصية المجنى عليه ويدعي إبراهيم معوض عبدالسلام محمد سن 64 تاجر أراضي من اشمون منوفية، وأنه خرج من منزله يوم السبت الماضى بسيارته رقم ف س طــ 728 ملاكى كما توصلت التحريات أن المجنى عليه معتاد تعاطى مخدر الحشيش وكشفت المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعه كلاً من علا ف سن 33 وأسامه ش 32 سنة سائق.