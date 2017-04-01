أعلنت واجبة لندن السبت أنها أفرجت عن الموقوف الأخير بين الأشخاص الـ12 الذين أعتقلوا فى إطار التحقيق فى الأعتداء الذى شهدته العاصمة البريطانية الأسبوع الماضى .

واصدر ت سكوتلانديارد فى بيان ” أفرج عن جميع الموقوفين فى إطار الهجوم الإرهابى فى ويستمنستر فى 22 مارس الماضى دون ملاحقات”.

والشخص المفرج عنه فى الثلاثين من العمر، أعتقل فى برمينجهام (فى منتصف ) بحسب الواجبة .

وقتل أربعة أشخاص وأصيب خمسون بجروح فى الهجوم الذى شنه خالد مسعود (52 سنةا) على جسر ويستمنستر وأمام البرلمان البريطانى قبل أن يقتل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، لكن سكوتلانديارد أعلنت الاثنين أنها لم “تجد أدلة على مبايعة” مسعود لتنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة أو على تشدده فى السجن .

واصدر مسؤول فى مكافحة الإرهاب فى الواجبة اللندنية إنه “كان للرجل إهتمام بالجهاد “.

وبين سنةى 1983 و2003 حكم على أدريان راسل أجاو المعروف بخالد مسعود، مرارا بتهم الإعتداء أو حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة أو الإخلال بالنظام السنة .

المصدر : مصر ناين