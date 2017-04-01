قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم أجناد مصر”، لـ 2 إبريل لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أجناد مصر”، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم “بلال.إ.ص”، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مصرع 3 ضباط و3 أفراد واجبة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الواجبية وكمائن التأمين.

المصدر : مصر ناين