أعلن التلفزيون العراقى مصرع الرجل الثانى فى قيادة تنظيم داعش الارهابيه.

قصف الطيران العراقى ثلاثة مواقع وتجمعات لعناصر تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابي، مما أسفر عن مصرع أكثر من 150 إرهابيا فى قضاء “البعاج” جنوب “تلعفر” فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الجمعة، أنه استناداً لمعلومات المديرية السنةة للاستخبارات والتأمين قصف طيران القوة الجوية مواقع وتجمعات ضمت ما بين 150 و200 مسلح من التنظيم دخلوا الأراضى العراقية قادمين من سوريا.

ولفت الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن إلى أن دوريات واجبة النجدة العراقية تمكنت اليوم من إبطال مفعول حزام ناسف أسفل جسر النهضة باتجاه “سوق الجمعة” فى ببكرهد، يحتوى على مواد متفجرة من مادة”تى ان تي” حيث تم تفكيكه بسلام.

المصدر : مصر ناين