شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، السبت، أمطارا غزيرا، استمرت لمدة 10 دقائق متواصلة على شتى أنحاء المحافظة، وعاد الطقس معتدلا مشمسا مرة أخرى بعد تساقط الأمطار بكثافة وهبوب الرياح.

هذا ولم تتأثر حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس حيث أعلنت موانئ بورسعيد الشوفة للهيئة السنةه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار العمل بالموانئ بشكل طبيعى واستقبالها، اليوم، السبت، 27 سفينة.

واصدر بيان للهيئة اليوم، إنه ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتى حاويات ومغادرة سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما غادر الميناء سفينة بضائع سنةة وموجود سفينة بضائع سنةه كما يوجد أيضا سفينة غلال ومن المنتظر دخول سفينتين غلال.

وأضاف البيان أنه: “كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن حاويات”.

وأعلن البيان أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.