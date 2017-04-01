صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط على صرف مكافأة 500 جنيه للحارس الليلى وحيد مجاهد البراوى، حارس مدرسة الكفراوى للغات بدمياط الجديدة، وذلك عن إبلاغه عن حريق نشب بمدرسة اللغات يوم 25 مارس الماضى فى غرفة المعلمين.

وصرح بذلك لـ”اليوم السابع” ياسر عمر، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وأضاف أن المحافظ قرر تكريم الحارس فى المجلس التنفيذى للمحافظة ومنحة شهادة تقدير تكريما له على أخلاصة وتفانيه فى العمل.

وكانت قوات الحماية المدينة بدمياط بقيادة العميد محمد صبحى، قائد الحماية المدنية، قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب فى مدرسة الكفراوى للغات بمدينة دمياط الجديدة.

وانتقل إلى مقر المدرسة مشبه و إدارة دمياط الجديدة التعليمية ومسئول تأمين مديرية التربية والتعليم بدمياط.

المصدر : مصر ناين