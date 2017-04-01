اصدر الدكتور خليل إبراهيم خليل، مدير مركز اللياقة البدنية الشوف لكلية العلوم الزراعية البيئية بكلية العريش، إنه يتم تقديم خدمة العلاج الطبيعى للمترديين على المركز من الرياضيين ومرضى الكلى لافتا أنه ينقسم لشقين أساسيين شق اللياقة البدنية والتخسيس وكمال الأجسام والشق الثانى العلاج الطبيعى والتأهيل.

وأظهر مدير مركز اللياقة البدنية فى تصريح لـ “اليوم السابع”، أن المركز افتتح سنة 1999 وفى سنة 2000 ألحقت خدمات العلاج الطبيعى وفكرة العلاج الطبيعى للمرضى والرياضيين، وبعض الفرق الرياضية، الموجودة فى شمال سيناء وأن التخصص الدقيق التسنةل مع الشخص الرياضى وإصابته لأنها تختلف عن الشخص العادى.

واصدر إن العلاج الطبيعى فى المركز يشمل تمرينات تأهيلية، وعلاج بأجهزه حديثة ومنها الليزر، والتخسيس بالشمع ، وتخسيس بالأبر الصينية، والتخسيس بالتفتيت الكهربائى، والساونا لعمليات الاستشفاء للرياضيين،وحالات مرضية تأتى عن طريق أطباء الباطنة، من مرضى الكلى من يعانون صعوبة تصريف السوائل الزائدة ،ويخضع لدخول الساونا لإفراز العرق.

وأشار إلى أنه يوجد جهاز علاج التقلصات، والشلل، وجهاز تنبيه وإزالة الم وعلاج العضلات للرياضيين والمصابين،وجهاز ليزر للعلاج الطبيعى لألام الشد والالتهابات، وعلاج ازالة الدهون، والعلاج بالشمع،والساونا لمرونة الأوعية الدموية.



مؤسسات العلاج الطبيعى



جانب من الاجهزة



احهزة علاج طبيعى

المصدر : مصر ناين