اصدر ت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب خرج مسرعا خلال حفل مراسم توقيع أمر تنفيذى دون الانتهاء من التوقيع بعد أن سُئل عن ملف روسيا، ومايكل فلين، مستشار التأمين القومى السابق، الذى استاصدر ل هذا الملف، وعرض التعاون مع محققى الكونجرس فى المقابل أن يحصل على الحصانة.

وأظهر ت الصحيفة أن الأمرين التنفيذيين الذين كانا سيوقع عليهما الرئيس، يهدفان إلى وضع اهتمامه بالتجارة الأمريكية وتوفير فرص عمل على رأس أجندته، وذلك من خلال طلب دراسة عن أسباب العجز التجارى الأمريكى وشن حملة على التهرب من رسوم الاستيراد.

واصدر ترامب: نحقق فى جميع انتهاكات التجارة، ووفقا لما سنجده، سنتخذ القرارات الضرورية والقانونية لوضع نهاية للعديد من هذه الانتهاكات”، ثم أفسح المجال لوزير التجارة، ويلبر روس، فى الوقت الذى سأله فيه صحفى عن منح الحصانة لمايكل فلين، فما كان من الرئيس إلا مغادرة الغرفة.

المصدر : مصر ناين