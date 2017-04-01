أعلن محمد حلمى، تشكيل الزمالك أمام سموحة، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

شهد تشكيل الزمالك، الدفع بأحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن مع رجوع الثنائى مصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى للتشكيل الأساسى واستمرار حسام باولو فى مركز رأس الحربة على حساب باسم مرسى.

المصدر : مصر ناين